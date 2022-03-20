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«تحفيظ فيفاء» ترحب بعودة الطلاب والطالبات حضوريا بالفصل الدراسي الثالث

«تحفيظ فيفاء» ترحب بعودة الطلاب والطالبات حضوريا بالفصل الدراسي الثالث
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تواصل – فريق التحرير:

رحبت جمعية تحفيظ القرآن بفيفاء، بالطلاب والطالبات مع بداية العودة الحضورية بالفصل الدراسي الثالث.

وقالت تحفيظ فيفاء، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: “جمعية رقي لتحفيظ القرآن الكريم بفيفاء ترحب بعودة طلاب وطالبات الجمعية للفصل الدراسي الثالث لهذا العام، المنتظمون بجميع حلقات التحفيظ الرجالية والنسائية، كما ترحب أيضا بمعلمي ومعلمات الحلقات،، متمنين للجميع التوفيق والتميز”.

هذا وأكدت وزارة التعليم، متابعتها لجاهزية إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات، واكتمال الأعمال المنوطة باللجان المشكّلة والإدارات المختصة بعملية الإشراف والتنفيذ والتشغيل على مستوى إدارة التعليم، ومكتب التعليم، والمدرسة.

يأتي ذلك بهدف تهيئة المدارس لاستمرار العملية التعليمية، واستئناف الدراسة حضورياً بشكلٍ كامل خلال الفترة الصباحية لجميع الطلاب والطالبات في جميع المراحل الدراسية في التعليم العام، ومعاهد وبرامج التربية الخاصة والتعليم المستمر.

وتتضمن العودة خلال الفصل الدراسي الثالث تطبيق حزمة من التحديثات التي تضمنها الدليلان الإرشادي والوقائي، بالإضافة إلى العودة الحضورية الكاملة لطلبة المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال.

كما تضمن العودة الحضورية بالفصل الدراسي الثالث إلغاء شرط التباعد في الفصول الدراسية وفي أداء الصلاة والأنشطة الصفية واللاصفية، وعودة الاصطفاف الصباحي، وذلك في ظل تأكيد وزارة التعليم على الاستمرار باشتراط اكتمال التحصين لجميع الكادر التعليمي والإداري والعمالة، والطلبة ممن تجاوزوا 12 عاماً، واستمرار العمل بالإجراءات الاحترازية من تعقيم وتطهير وتهوية المرافق المدرسية، وتأمين المدارس بجميع احتياجات الأمن والسلامة.

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