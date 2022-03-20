«تويتر» يحتفي بالعودة الحضورية في الفصل الدراسي الثالث بالمملكة

تواصل- فريق التحرير:

عبّر الطلاب والطالبات عن فرحتهم وشكرهم للقيادة ووزارة التعليم، بعد انتهاء أول يوم دراسي في الفصل الدراسي الثالث ، عقب قرار العودة الحضورية.

وعبر عدة هاشتاقات مثل ( الإجراءات الاحترازية – و الفصل الدراسي الثالث – والعودة الحضورية) وجه الجميع الشكر لوزارة التعليم على جهودها لعودة الطلاب حضوريًا وانتظام العملية التعليمية.

وانتظم طلاب وطالبات مدارس التعليم العام بمناطق ومحافظات المملكة في أول يوم دراسي من الفصل الدراسي الثالث مع عودة الاصطفاف الصباحي، والإذاعة المدرسية.

ورصدت مقاطع فيديو عودة الطابور الصباحي في المدارس تزامناً مع العودة الحضورية الكاملة في الفصل الدراسي الثالث.

ووجهت الوزارة إدارات التعليم في المناطق والمحافظات بالالتزام بالإجراءات الاحترازية المعتمدة من وزارة الصحة و”وقاية”، وكشفت عن إجراءات جديدة، سيبدأ تطبيقها، اعتبارًا من اليوم الأحد؛ وهي:

إلغاء شرط التباعد بين الطلبة في الفصول الدراسية وفي أداء الصلاة والأنشطة الصفية واللاصفية، وعودة الطابور الصباحي، وإلغاء المجموعات (أ و ب)، وعودة الإذاعة المدرسية، وعودة المقصف، وعودة الأنشطة اللاصفية، وممارسة الرياضة البدنية.

وقالت الوزارة إن الفصل الدراسي الثالث ستستمر فيه بعض النشاطات ومنها:

-استمرار استخدام المنصات التعليمية المعتمدة في إعداد الدروس والواجبات والاختبارات واستثمار المحتوى التعليمي في منصة «مدرستي» وقنوات عين التعليمية ووسائل التعليم الرقمية.

-استمرار العمل بتنفيذ برنامج مهارات الطلاب والطالبات في المرحلة الابتدائية، وتفعيلها في الفصل الدراسي الثالث.

-استمرار اشتراط اكتمال التحصين لمن هم أكبر من 12 عامًا.

كما تصدر هاشتاق “#عدنا_جميعا”، الترند على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

ورحبت وزارة التعليم بالطلاب والطالبات، وكافة منسوبي التعليم مع بداية الفصل الدراسي الثالث، سائلة الله التوفيق للجميع، ومتمنية لهم فصلًا دراسيًا مثريًا ونافعًا.

كما ابتهجت المدارس والمجتمع التعليمي في عموم المملكة، بالعودة الحضورية الكاملة للطلاب والطالبات، بفعاليات الاصطفاف الصباحي.

وتفاعل المغردون مع الهاشتاق المتصدر، بحالة من الفرح والسعادة وعودة طابور الصباح وفتح المدارس أبوابها، آملين أن تكون عودة حميدة حافلة بالعطاء والإنجاز لبناء المستقبل مع عودة الدراسة الحضورية الكاملة في الفصل الدراسي الثالث.