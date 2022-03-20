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«الأرصاد»: سحب رعدية وتوقع هطول أمطار على 5 مناطق

«الأرصاد»: سحب رعدية وتوقع هطول أمطار على 5 مناطق
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تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، هطول أمطار على عدد من المناطق خلال الساعات المقبلة.

وقال المركز في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “إن صور رادارات الطقس توضح تكّون السحب الرعدية الممطرة على الأجزاء الشرقية لمناطق عسير والباحة مكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل”.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق.

وتشمل الحالة أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل، تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية كذلك على الأجزاء الغربية من منطقة الرياض.

كما يستمر تأثير العوالق الترابية والأتربة المثارة التي تحد في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق.

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