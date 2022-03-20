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لا تنزع خرطوم البنزين لو رأيت نارا بالتنك أثناء تزويد الوقود حتى لا تحدث الكارثة (فيديو)

لا تنزع خرطوم البنزين لو رأيت نارا بالتنك أثناء تزويد الوقود حتى لا تحدث الكارثة (فيديو)
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تواصل ـ فريق التحرير: 

وجه الإعلامي إياد الحمود نصيحة هامة جدا مدعمة بالفيديو، لكل من يحاول أن يزود سيارته بالبنزين ورأي نارا قد اشتعلت في التنك أثناء التزويد بالبنزين، ماذا عليه أن يفعل؟

وفي فيديو نشره الحمود على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي “توتير”، يظهر أحد الأشخاص وهو واقف بجوار سيارته، أثناء تزويدها بالبنزين في الوقت الذي بدأت النيران تخرج من تنك البنزين.

ويظهر الفيديو التصرف الخاطئ الذي بسببه قد تحدث الكارثة والعياذ بالله، حيث قام هذا الشخص بنزع خرطوم التزويد، مما أشعل النار في تنك السيارة والمنطقة التي حوله.

ونصح الحمود بقوله: “عندما تكتشف وجود نار في فتحة البنزين خلال تعبئة الوقود لا تقم بنزع الخرطوم أبداً بل تواصل مع العمال ليطفؤوها أو ضع عليه قماش ثقيل لقطع الأكسجين عن النار”.

وأضاف: “هذا الحادث وقع في روسيا وقام العامل بنزع الخرطوم من السيارة وحدثت الكارثة لكن تم تدارك الخطر لاحقا”.

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