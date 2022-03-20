إقالة جميع وكلاء «وزارة الإعلام».. ماذا يحدث في الكويت

تواصل- فريق التحرير:

في خطوة لاقت تفاعلا واسعا، أصدر وزير الإعلام والثقافة د. حمد روح الدين الكويتي، قرارا بإحالة جميع وكلاء وزارة الإعلام ما بين التقاعد والإعفاء.

ونقلت صحيفة القبس الكويتية عن روح الدين أن قراراته تمثل بداية عهد جديد للإصلاح في الإعلام وتطبيق القانون على من يقصر في أداء عمله.

وأضافت أن “روح الدين”، أعلن عن خطة شاملة لإصلاح الأوضاع في الوزارة، مبينا أن هذه الخطوة جاءت بهدف استكمال التطوير والإصلاح في الوزارة التي تمثل واجهة الكويت ثقافيا وإعلاميا.

فيما أفاد مصدر مسؤول في ديوان الخدمة المدنية، أن الديوان سيدرس قرارات وزير الإعلام، في إطارها القانوني، بحق الوكلاء.