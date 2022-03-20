الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

مستشار الرئيس الأوكراني يكشف مفاجأة: روسيا عاجزة عن التقدم لهذا السبب

مستشار الرئيس الأوكراني يكشف مفاجأة: روسيا عاجزة عن التقدم لهذا السبب
0
https://app.adjust.com/chz359f

تواصل – فريق التحرير:

كشف مستشار الرئيس الأوكراني، أن خطوط القتال الأمامية في حالة جمود لأن روسيا ليس لديها قوات كافية للتقدم أكثر.

وأكدت وزارة الدفاع الأوكرانية، أن قواتها تمكنت من إيقاف تقدم القوات الروسية نحو كييف وتم إجبارها على التراجع مسافة 70 كلم عن العاصمة.

وأوضحت وزارة الدفاع البريطانية، أن فشل روسيا في السيطرة الجوية أضعف تقدمها البري بشكل كبير.

وأضافت وزارة الخارجية البريطانية، أنها تشك في جدية روسيا في المحادثات مع أوكرانيا، وأن الرئيس بوتن يستغل الوقت لإعادة تجميع قواته.

فيما حذرت هيئة الأمن الفيدرالي الروسية، من خطر انجراف ألغام بحرية أوكرانية باتجاه البوسفور والبحر المتوسط.

وأعلن المدعي العام الأوكراني، أن القوات الروسية دمرت 489 مؤسسة تعليمية نحو 69% منها بشكل كامل مقتل 115طفلا وإصابة أكثر من 140 منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا.

وأشار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى أن 847 مدنيا على الأقل قتلوا وأصيب 1399 في أوكرانيا حتى يوم 18 مارس.

مواد ذات صلة

رئيس وزراء بريطانيا: “بوتين” يستخدم أموال النفط لتمويل عدوانه على أوكرانيا

رئيس وزراء بريطانيا: “بوتين” يستخدم أموال النفط لتمويل عدوانه على أوكرانيا

هل تستخدم أوروبا أصول روسيا المجمدة لمساعدة أوكرانيا؟

هل تستخدم أوروبا أصول روسيا المجمدة لمساعدة أوكرانيا؟

تعليق عاجل من الصين بشأن آخر تطورات الأزمة الأوكرانية

تعليق عاجل من الصين بشأن آخر تطورات الأزمة الأوكرانية

أوكرانيا: القوات الروسية دمرت 489 مؤسسة تعليمية

أوكرانيا: القوات الروسية دمرت 489 مؤسسة تعليمية

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>