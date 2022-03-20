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“تاسي” يغلق مرتفعًا عند مستوى 12875 نقطة

“تاسي” يغلق مرتفعًا عند مستوى 12875 نقطة
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تواصل – واس:

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 106.59 نقاط، ليقفل عند مستوى 12875.80 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 8.3 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة – وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية – 188 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 350 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 102 شركات ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 99 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: صادرات، والصناعات الكهربائية، وانعام القابضة، وفرة، وشركة اليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني، الأكثر ارتفاعًا. أما أسهم شركات: اتحاد الاتصالات، وبوبا للتامين، وبن داود، وبتروكيم، ومهارة، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 9.95% و4.65%.

فيما كانت أسهم شركات: الإنماء، وأرامكو السعودية، ودار الأركان، وكهرباء السعودية، والجزيرة الأكثر نشاطًا بالكمية. كما كانت أسهم شركات: أرامكو السعودية، والإنماء، والراجحي، وسابك للمغذيات الزراعية، وشركة الاتصالات السعودية الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) منخفضاً 113.46 نقطة، ليقفل عند مستوى 24789.34 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 61 مليون ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 550 ألف سهم، تقاسمتها 3777 صفقة.

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