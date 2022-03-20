تعليق عاجل من الصين بشأن آخر تطورات الأزمة الأوكرانية

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الصين اليوم، رفضها القاطع لأي ضغوط خارجية من أي نوع بخصوص موقفها من الأزمة الأوكرانية.

وأكد وزير الخارجية الصيني، رفض بلاده أي ضغط خارجي بخصوص موقفها من الأزمة الأوكرانية، مشيرًا إلى أن بكين ترفض كل الاتهامات والشبهات حول موقفها مما يحدث في أوكرانيا، وأنها ستواصل التعامل مع الأزمة بطريقة موضوعية وعادلة.

وأوضح أن بكين لن تقبل أبدًا أي ضغط خارجي، وتعارض أي اتهامات لا أساس لها أو مريبة، مشيرًا إلى أن موقف بكين من الأزمة الأوكرانية يتماشى مع رغبة معظم الدول، وأنها تقف على الجانب الصحيح من التاريخ بشأن أوكرانيا.

وكشف أن توسع الناتو يجعله قريبًا من ضواحي موسكو، مؤكدة أن سبب أزمة أوكرانيا هو عقلية الحرب الباردة وسياسة القوة عند الغرب.

وأشار إلى أنه مع توسع الناتو يمكن لصاروخ أن يضرب الكرملين خلال 7 دقائق، مؤكدة أن محاصرة دولة كبرى ونووية مثل روسيا سيترتب عليه تداعيات مروعة.

وفي وقت سابق، حثت بريطانيا وأمريكا وبعض الدول الأوروبية، القيادة الصينية على إدانة الهجوم الروسي على أوكرانيا.