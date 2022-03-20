الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

هل تستخدم أوروبا أصول روسيا المجمدة لمساعدة أوكرانيا؟

هل تستخدم أوروبا أصول روسيا المجمدة لمساعدة أوكرانيا؟
0
https://app.adjust.com/chz359f

تواصل – فريق التحرير:

تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في فرض عقوبات غربية على موسكو والتحويلات المالية الخاصة بها، إضافة إلى منع بعض المصارف الروسية من التعامل وفقًا لنظام سويفت العالمي.

وكان أول تحد واجهته روسيا هو الديون المستحقة عليها، وعلى الرغم من أن وكالات التصنيف توقعت قبل أيام أن تتخلف روسيا عن دفع ديونها، لكن موسكو، ورغم العقوبات، تمكنت من دفع الأموال المستحقة عليها والبالغة 117 مليون دولار وفقًا لـ”CNBC”.

كما تسببت العقوبات الغربية غير المسبوقة دون وصول روسيا إلى نصف احتياطياتها الأجنبية التي تقدر بحوالي 315 مليار دولار، بحسب وزير المالية الروسي.

كما بدأ بعض المسؤولين بالاتحاد الأوروبي في مناقشة إمكانية استخدام أصول كبار رجال الأعمال الروس الخاضعين للعقوبات للمساعدة في تمويل جهود التعافي من الحرب في أوكرانيا، مع الإشارة إلى أن أي قرار بشأن كيفية التعامل مع الأصول يجب أن تتخذه الدول الأعضاء في نهاية المطاف.

وإضاقة إلى ذلك فقد خفضت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف روسيا إلى CC من CCC-minus، مشيرة إلى إن مدفوعات خدمة الديون الروسية في الأسابيع المقبلة قد تواجه صعوبات فنية.

مواد ذات صلة

رئيس وزراء بريطانيا: “بوتين” يستخدم أموال النفط لتمويل عدوانه على أوكرانيا

رئيس وزراء بريطانيا: “بوتين” يستخدم أموال النفط لتمويل عدوانه على أوكرانيا

مستشار الرئيس الأوكراني يكشف مفاجأة: روسيا عاجزة عن التقدم لهذا السبب

مستشار الرئيس الأوكراني يكشف مفاجأة: روسيا عاجزة عن التقدم لهذا السبب

تعليق عاجل من الصين بشأن آخر تطورات الأزمة الأوكرانية

تعليق عاجل من الصين بشأن آخر تطورات الأزمة الأوكرانية

أوكرانيا: القوات الروسية دمرت 489 مؤسسة تعليمية

أوكرانيا: القوات الروسية دمرت 489 مؤسسة تعليمية

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>