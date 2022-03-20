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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
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ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

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وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

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لحملة البكالوريوس.. وظائف إدارية شاغرة في هيئة المدن الصناعية

لحملة البكالوريوس.. وظائف إدارية شاغرة في هيئة المدن الصناعية
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة المدن الصناعية، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق، بمقر الهيئة بمدينة الرياض، وفقاً للتفاصيل التالية:

* المسمى الوظيفي:

– مدير تطوير الاستثمار.

(Investment Development Manager)

المؤهلات والخبرات:

– درجة البكالوريوس في العلوم المالية / إدارة الأعمال أو ما يعادلها.

– يفضل درجة الماجستير في الإدارة و / أو شهادة CFA.

– خبرة لا تقل عن 8 سنوات.

– يجيد اللغتين الإنجليزية والعربية.

– مهارات التخطيط والتنظيم.

– إدارة اجتماعات العمل مع العملاء المحتملين.

– كتابة مقترحات الأعمال وصياغة ومراجعة الصفقات.

– درجة عالية من التنظيم مع الاهتمام الشديد بالتفاصيل.

ملخص المهام الوظيفية:

1- تطوير وتنفيذ ومراقبة محفظة الفرص الاستثمارية بما يتماشى مع استراتيجية مدن وأهداف التخصيص.

2- تطوير شراكات هادفة تتماشى مع أهداف ومسؤوليات الإدارة.

3- إجراء دراسات الجدوى ودراسات الاستثمار المحتمل وتحديد العوائد المالية وخطة التخفيف من المخاطر وتأثيرات كل فرصة.

4- إنشاء وحفظ الشبكات في الصناعة والمجتمعات الخدمية ومراكز الابتكار.

5- قيادة جميع جوانب عملية الاستثمار / الشراكة ، بما في ذلك توفير الفرص ، والنمذجة المالية ، والتفاوض ، وعروض اللجان ، وإدارة ما بعد المعاملات للاستثمارات الجديدة والمتابعة.

التقديم:

– للتقديم والاطلاع على بقية الشروط والمهام الوظيفية عبر موقع (LinkedIn) متاح حتى الاكتفاء:

رابط التقديم: (اضغط هنا).

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