لحملة البكالوريوس.. وظائف إدارية شاغرة في هيئة المدن الصناعية

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أعلنت هيئة المدن الصناعية، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق، بمقر الهيئة بمدينة الرياض، وفقاً للتفاصيل التالية:
* المسمى الوظيفي:
– مدير تطوير الاستثمار.
(Investment Development Manager)
المؤهلات والخبرات:
– درجة البكالوريوس في العلوم المالية / إدارة الأعمال أو ما يعادلها.
– يفضل درجة الماجستير في الإدارة و / أو شهادة CFA.
– خبرة لا تقل عن 8 سنوات.
– يجيد اللغتين الإنجليزية والعربية.
– مهارات التخطيط والتنظيم.
– إدارة اجتماعات العمل مع العملاء المحتملين.
– كتابة مقترحات الأعمال وصياغة ومراجعة الصفقات.
– درجة عالية من التنظيم مع الاهتمام الشديد بالتفاصيل.
ملخص المهام الوظيفية:
1- تطوير وتنفيذ ومراقبة محفظة الفرص الاستثمارية بما يتماشى مع استراتيجية مدن وأهداف التخصيص.
2- تطوير شراكات هادفة تتماشى مع أهداف ومسؤوليات الإدارة.
3- إجراء دراسات الجدوى ودراسات الاستثمار المحتمل وتحديد العوائد المالية وخطة التخفيف من المخاطر وتأثيرات كل فرصة.
4- إنشاء وحفظ الشبكات في الصناعة والمجتمعات الخدمية ومراكز الابتكار.
5- قيادة جميع جوانب عملية الاستثمار / الشراكة ، بما في ذلك توفير الفرص ، والنمذجة المالية ، والتفاوض ، وعروض اللجان ، وإدارة ما بعد المعاملات للاستثمارات الجديدة والمتابعة.
التقديم:
– للتقديم والاطلاع على بقية الشروط والمهام الوظيفية عبر موقع (LinkedIn) متاح حتى الاكتفاء:
رابط التقديم: (اضغط هنا).