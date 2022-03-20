لحملة البكالوريوس.. وظائف إدارية شاغرة في هيئة المدن الصناعية

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أعلنت هيئة المدن الصناعية، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق، بمقر الهيئة بمدينة الرياض، وفقاً للتفاصيل التالية:

* المسمى الوظيفي:

– مدير تطوير الاستثمار.

(Investment Development Manager)

المؤهلات والخبرات:

– درجة البكالوريوس في العلوم المالية / إدارة الأعمال أو ما يعادلها.

– يفضل درجة الماجستير في الإدارة و / أو شهادة CFA.

– خبرة لا تقل عن 8 سنوات.

– يجيد اللغتين الإنجليزية والعربية.

– مهارات التخطيط والتنظيم.

– إدارة اجتماعات العمل مع العملاء المحتملين.

– كتابة مقترحات الأعمال وصياغة ومراجعة الصفقات.

– درجة عالية من التنظيم مع الاهتمام الشديد بالتفاصيل.

ملخص المهام الوظيفية:

1- تطوير وتنفيذ ومراقبة محفظة الفرص الاستثمارية بما يتماشى مع استراتيجية مدن وأهداف التخصيص.

2- تطوير شراكات هادفة تتماشى مع أهداف ومسؤوليات الإدارة.

3- إجراء دراسات الجدوى ودراسات الاستثمار المحتمل وتحديد العوائد المالية وخطة التخفيف من المخاطر وتأثيرات كل فرصة.

4- إنشاء وحفظ الشبكات في الصناعة والمجتمعات الخدمية ومراكز الابتكار.

5- قيادة جميع جوانب عملية الاستثمار / الشراكة ، بما في ذلك توفير الفرص ، والنمذجة المالية ، والتفاوض ، وعروض اللجان ، وإدارة ما بعد المعاملات للاستثمارات الجديدة والمتابعة.

التقديم:

– للتقديم والاطلاع على بقية الشروط والمهام الوظيفية عبر موقع (LinkedIn) متاح حتى الاكتفاء:

رابط التقديم: (اضغط هنا).