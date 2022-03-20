ارتفاع حصيلة ضحايا عملية الدهس في بلجيكا إلى 6 قتلى و26 مصاباً

تواصل – وكالات:

أعلنت السلطات البلجيكية أن عدد ضحايا حادث الدهس الذي تعرض له حشد خلال مهرجان أقيم في بلدة صغيرة بجنوب البلاد ارتفع إلى 6 قتلى.

وأكدت أن الحادث المأساوي وقع صباح اليوم، خلال كرنفال تقليدي في بلدة ستريبي براكيني قرب مدينة لا لوفيير، على بعد نحو 50 كيلومترا عن العاصمة بروكسل.

وأوضحت أن الحادث خلف 6 قتلى و26 جريحًا بينهم 10 في حالة خطرة، مشيرة إلى أنه تم رفع دعوى جنائية بتهمة ارتكاب جريمة قتل على خلفية الحادث الذي وقع عندما خرج حشد احتفالي يضم نحو 100 شخص من صالة رياضية لتنظيم مسيرة في وسط البلدة، حسب ” روسيا اليوم”.

وأشارت إلى أن السيارة جاءت من الخلف بسرعة عالية، وأن السائق لم يتوقف بعد دهس الحشد حيث واصل سيره حتى تمكنت الشرطة من اعتراضه، مؤكدة أنه تم اعتقال شخصين على خلفية الحادث.