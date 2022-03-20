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تنفيذ حكم القتل تعزيراً في مواطنيْن خطفا حدثاً وفعلا الفاحشة به

تنفيذ حكم القتل تعزيراً في مواطنيْن خطفا حدثاً وفعلا الفاحشة به
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تواصل – واس:

أصدرت وزارة الداخلية اليوم بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بجانيين في محافظة ينبع بالمدينة المنورة وفيما يلي نصه:

قال الله تعالى (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُون اللَّهَ وَرَسُولَهٌ وَيَسْعَوْن فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفوْا مِن الأَرْضِ ذلِكَ لهُمْ خَزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ).

أقدم / عبدالمجيد بن مرزوق بن مريزيق الصبحي -سعودي الجنسية- وعيد ابن بخيت بن معوض الصبحي – سعودي الجنسية- على خطف حدث والخروج به خارج النطاق العمراني والاعتداء علية بالضرب مما تسبب بإصابته وفعل فاحشة اللواط به بالقوة والتهديد بالقتل، وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بارتكاب جريمتهما وبإحالتهما إلى المحكمة العامة صدر بحقهما صك يقضي بثبوت إدانتهما بما نسب إليهما، والحكم بقتلهما تعزيرًا وأيد الحكم بمحكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه.
وقد تم تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بحق /عبدالمجيد بن مرزوق بن مريزيق الصبحي, و/عيد ابن بخيت بن معوض الصبحي اليوم الأحد بتاريخ 1443 / 8 / 17 هـ بمحافظة ينبع بمنطقة المدينة المنورة.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو ينتهك أعراضهم وتحذر في الوقت نفسه كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

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