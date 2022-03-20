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شاهد.. جمهور الاتحاد يصطفّ لأداء الصلاة أثناء مباراة فريقه

شاهد.. جمهور الاتحاد يصطفّ لأداء الصلاة أثناء مباراة فريقه
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تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، جمهور نادي الاتحاد وهو يصطف للصلاة بالمئات.

وأوضح الفيديو المتداول، كيف اصطف الجمهور الاتحادي بالمئات وفي صفوق طويلة داخل إحدى الصالات المغطاة باستاد مباراة فريقهم الأخيرة بالدوري.

وتفاعل المغردون مع الفيديو، وإقبال الشباب والجماهير على المصلى وحرصهم على أداء الصلاة في مشهد يفرح القلب ويبهج النفوس.

وأقيمت مباراة الاتحاد والحزم على ملعب الجوهرة مساء الجمعة، ضمن مواجهات الجولة الـ 25 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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