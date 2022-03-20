بالفيديو.. عمليات قصف بالمسيرات الروسية لعدة مواقع في أوكرانيا

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نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد لعمليات قصف بالطائرات المسيرة لعدة مواقع في أوكرانيا.

وأوضحت أن قواتها أسقطت 207 مسيرات ودمرت 1467 دبابة أوكرانية منذ بدء العملية العسكرية، مؤكدة أنه تم قصف منشأة عسكرية أوكرانية بصواريخ فرط صوتية من طراز “كينجال”.

وأكدت أن الدفاعات الجوية أسقطت مروحية و6 مسيرات أوكرانية، باللإضافة إلى تدمير 62 منشأة عسكرية أوكرانية خلال يوم واحد.

وأضافت الوزارة أن المقاتلات الحربية دمرت 62 منشأة عسكرية وأسقطت مروحية و6 مسيرات ودمرت مقر تدريب العمليات الخاصة الأوكرانية يضم مرتزقة أجانب وتصفية أكثر من 100 مسلح.

وأشارت إلى أن الجيش الروسي استهدف مقر تدريب العمليات الخاصة الأوكرانية الذي يضم مرتزقة أجانب ويقضي على أكثر من 100 مسلح، ودمر قاعدة لتخزين الوقود في منطقة نيكولاييف بواسطة صواريخ حديثة وفرط صوتية.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه المتحدث باسم انفصاليي دونيتسك، عن مقتل 70 عسكريا أوكرانيا في المعارك مع قواتنا خلال 24 ساعة، مؤكدًا أنه تم دمرت سرية من اللواء 53 للجيش الأوكراني وسيطرت على بلدة تارامتشوك.