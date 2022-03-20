أول تعليق روسي على قرار أوكرانيا بوقف أنشطة الأحزاب السياسية

تواصل – وكالات:

أعلنت السلطات الروسية، أن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أخطأ بقراره تعليق نشاط الأحزاب السياسية.

وأوضح رئيس مجلس الدوما، فياتشيسلاف فولودين، أن زيلينسكي، ارتكب خطأ جديدًا يؤدي إلى انقسام المجتمع، بعدما قرر حظر عمل 11 حزبا سياسيا، من بينها أحزاب برلمانية.

وأكد أن الرئيس الأوكراني لم يرغب في إجراء حوار مع جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين، وفضل الحرب بدلا منه، حسب “روسيا” اليوم”.

وفي وقت سابق أعلن الرئيس الأوكراني، أنه أمر بتعليق أنشطة 11 حزبا سياسيا على صلة بروسيا، مؤكدًا أن مجلس الأمن القومي والدفاع أوقف نشاط عدد من الأحزاب السياسية، بما في ذلك منصة المعارضة من أجل الحياة، وذلك لظروف الأحكام العرفية والحرب والأوضاع المضطربة في البلاد.

وأشار إلى أنه أُصدر تعليمات لوزارة العدل الأوكرانية باتخاذ الإجراءات المناسبة على الفور ضد القوى السياسية المدرجة في القائمة.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها أسقطت 207 مسيرات ودمرت 1467 دبابة أوكرانية منذ بدء العملية العسكرية، مؤكدة أنه تم قصف منشأة عسكرية أوكرانية بصواريخ فرط صوتية من طراز “كينجال”، وأن الدفاعات الجوية أسقطت مروحية و6 مسيرات أوكرانية، باللإضافة إلى تدمير 62 منشأة عسكرية أوكرانية خلال يوم واحد.

وكشفت الوزارة أن المقاتلات الحربية دمرت 62 منشأة عسكرية وأسقطت مروحية و6 مسيرات ودمرت مقر تدريب العمليات الخاصة الأوكرانية يضم مرتزقة أجانب وتصفية أكثر من 100 مسلح.