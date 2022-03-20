” الحرس الوطني” تفتح باب القبول والتسجيل للراغبين في الالتحاق بالخدمة العسكرية

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الحرس الوطني فتح باب القبول والتسجيل للراغبين في الالتحاق بالخدمة العسكرية بمختلف مناطق المملكة للوظائف العسكرية (رجال).

طريقة التقديم

وأشارت الوزارة إلى أن فتح باب القبول لمدة 5 أيام، بدءًا من اليوم الأحد وحتى الخميس المقبل.

وقالت الوزارة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إن التقديم متاح لحملة الثانوية العامة أو ما يعادلها، ولحملة البكالوريوس في علم النفس والخدمة الاجتماعية، إضافة إلى أصحاب الدبلومات في تخصص الاتصالات حصرًا.

شروط التقديم

وأوضحت الوزارة شروط التقديم للوظائف العسكرية المتاحة لحملة البكالوريوس في علم النفس والخدمة الاجتماعية، وهي: ألا يقل تقدير المتقدم عن جيد، مع حصوله على شهادة من الجهة التعليمية؛ موضحًا بها: (انتظام الدراسة، ومدتها، وبطاقة تصنيف سارية المفعول)، أما شروط التقديم للوظائف المتاحة لحملة الدبلوم، تخصص الاتصالات “خريجي كلية الاتصالات” فهي: إرفاق الدورات والخبرات في مجال التخصص نفسه إن وجدت.

وحددت الوزارة شروط القبول في هذه الوظائف، ومن أبرزها أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، في الأصل والمنشأ، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وأن يكون لائقا طبيا، ولم يتجاوز عمره 18 عاما، وألا يقل طوله عن 160سم، وأن يتناسب طوله مع وزنه وفق المعايير الصحية، وألا يكون موظفًا في أي جهة حكومية، وألا يكون متزوجًا من غير سعودية، وأن يقوم بمعادلة الشهادات الصادرة من خارج المملكة من وزارة التعليم، وأن يكون حاصلاً على المؤهل المطلوب للوظيفة، وأن يجتاز اختبار القبول والمقابلة الشخصية.

ملاحظات

وأشارت الوزارة إلى أن عملية التسجيل لا تعني القبول، ويخضع المتقدم لمعايير القبول والمفاضلة المعتمدة من قِبَل وزارة الحرس الوطني.. وتُعَبأ الحقول بمنتهى الدقة، وسيتم استبعاد كل من لديه اختلاف في بيانات التسجيل؛ مشيرة إلى أن رقم الجوال المُدخل من قِبَل المتقدم هو الوسيلة المعتمدة للتواصل.

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