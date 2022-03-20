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“تحلية المياه”: هجمات مليشيا الحوثي لم تؤثر على إمداداتنا للمناطق المستفيدة

“تحلية المياه”: هجمات مليشيا الحوثي لم تؤثر على إمداداتنا للمناطق المستفيدة
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، أن استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لمنظومة تحلية المياه بالشقيق، لم تؤثر على إنتاج وإمدادات المياه المحلاة للمناطق المستفيدة.

وأكدت أن الاستهداف كان جزئيًا وتم تجاوزه بتفعيل خطط الطوارئ، مشيرة إلى أنه تم معالجة الضرر من قبل فرق الصيانة المختصة والتي تعاملت مع الحدث بكل جاهزية.

في الوقت نفسه أكد الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو، أن إمدادات الشركة لم تتأثر بالهجمات الحوثية الأخيرة.

وفي وقت سابق أكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، أن الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران صعدت مساء أمس وفجر اليوم من هجماتها العدائية العابرة للحدود باتجاه المملكة لاستهداف الأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية بطريقة ممنهجة ومتعمدة.

وأوضح أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي والقوات الجوية الملكية السعودية اعترضت ودمرت صاروخا بالستيا أطلق لاستهداف مدينة جيزان ، كما دمرت وأسقطت  9 طائرات مسيّرة مفخخة أطلقت نحو جازان وخميس مشيط والطائف وينبع وظهران الجنوب.

 

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