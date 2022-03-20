الرئيس الأوكراني: روسيا ارتكبت “جرائم حرب” في ماريوبول

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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: إن “حصار الجنود الروس لمدينة ماريوبول الساحلية شهد ارتكاب القوات الروسية لجرائم حرب سوف تدون في التاريخ – بحسب ما ذكر في تصريحاته-.

وأضاف زيلينسكي أن “ما فعله المحتلون لهذه المدينة المسالمة سوف يدون في التاريخ، فهو إرهاب سيبقى في الذاكرة لقرون”، وفقًا لـ”العربية”.

ومن جهة أخرى أعلن المدعي العام الأوكراني عن مقتل 115 طفلا وإصابة أكثر من 140 منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

وأكد أن القوات الروسية دمرت 489 مؤسسة تعليمية نحو 69% منها بشكل كامل.

وأعلنت روسيا سيطرتها على 90% من ماريوبول، وخلفت بعض المعارك التي تدور الآن في المدينة دمارًا كبيرًا في أرجائها.