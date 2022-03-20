الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الرئيس الأوكراني: روسيا ارتكبت “جرائم حرب” في ماريوبول

الرئيس الأوكراني: روسيا ارتكبت “جرائم حرب” في ماريوبول
0

تواصل – فريق التحرير:

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: إن “حصار الجنود الروس لمدينة ماريوبول الساحلية شهد ارتكاب القوات الروسية لجرائم حرب سوف تدون في التاريخ – بحسب ما ذكر في تصريحاته-.

وأضاف زيلينسكي أن “ما فعله المحتلون لهذه المدينة المسالمة سوف يدون في التاريخ، فهو إرهاب سيبقى في الذاكرة لقرون”، وفقًا لـ”العربية”.

ومن جهة أخرى أعلن المدعي العام الأوكراني عن مقتل 115 طفلا وإصابة أكثر من 140 منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

وأكد أن القوات الروسية دمرت 489 مؤسسة تعليمية نحو 69% منها بشكل كامل.

وأعلنت روسيا سيطرتها على 90% من ماريوبول، وخلفت بعض المعارك التي تدور الآن في المدينة دمارًا كبيرًا في أرجائها.

مواد ذات صلة

الدفاع الروسية: أسقطنا 207 مسيرات ودمرنا 1467 دبابة أوكرانية

الدفاع الروسية: أسقطنا 207 مسيرات ودمرنا 1467 دبابة أوكرانية

روسيا: مقتل 100 من القوات الخاصة الأوكرانية والمرتزقة في جيتومير

روسيا: مقتل 100 من القوات الخاصة الأوكرانية والمرتزقة في جيتومير

أوكرانيا تقرر تعليق أنشطة 11 حزبًا سياسيًا على صلة بروسيا

أوكرانيا تقرر تعليق أنشطة 11 حزبًا سياسيًا على صلة بروسيا

مجلس مدينة ماريوبول: الروس قصفوا مدرسة تأوي 400 مدني

مجلس مدينة ماريوبول: الروس قصفوا مدرسة تأوي 400 مدني

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>