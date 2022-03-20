مجلس مدينة ماريوبول: الروس قصفوا مدرسة تأوي 400 مدني

تواصل – فريق التحرير:

كشف مجلس مدينة ماريوبول الأوكرانية، أن القوات الروسية قصفت مدرسة تعد ملجأ لأكثر من 400 شخص.

وأوضحت هيئة الطوارئ الأوكرانية، أن الجيش الروسي قصف الليلة الماضية بشكل مكثف مدينة خاركيف بالمدفعية والصواريخ.

وكشفت شرطة أوكرانيا، أن القوات الروسية قصفت 8 مناطق بدونيتسك بينها مدرسة وروضة أطفال ومركز تسوق ومتحف خلال 24 ساعة.

من جانبه، كشف المدعي العام الأوكراني عن مقتل 115 طفلاً وإصابة أكثر من 140 منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا.

في الوقت نفسه أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، أنه تم إسقاط مروحيتين في كييف وزابوروجيا وقتل نحو 60 جنديا وتدمير آليات مدرعة، مؤكدة إيقاف تقدم القوات الروسية نحو كييف وإجبارها على التراجع مسافة 70 كلم عن العاصمة.

وأكدت أن الجيش الأوكراني بدأ هجومًا مضادًا شمال غرب وغرب كييف لاسترجاع بلدات سيطر عليها الجيش الروسي.

وأشارت منظمة الأمم المتحدة، إلى أن 3.2 مليون أوكراني نزحوا عن بلادهم، مؤكدة أن واحدًا من بين كل 8 أوكرانيين نزح عن بلاده.

وأعلنت منظمة اليونيسف، أن 1.5 مليون طفل فروا من أوكرانيا فضلا عن عدد لا يمكن إحصاؤهم نزحوا داخليا منذ 24 فبراير الماضي.