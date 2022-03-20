الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

مجلس مدينة ماريوبول: الروس قصفوا مدرسة تأوي 400 مدني

مجلس مدينة ماريوبول: الروس قصفوا مدرسة تأوي 400 مدني
0

تواصل – فريق التحرير:

كشف مجلس مدينة ماريوبول الأوكرانية، أن القوات الروسية قصفت مدرسة تعد ملجأ لأكثر من 400 شخص.

وأوضحت هيئة الطوارئ الأوكرانية، أن الجيش الروسي قصف الليلة الماضية بشكل مكثف مدينة خاركيف بالمدفعية والصواريخ.

وكشفت شرطة أوكرانيا، أن القوات الروسية قصفت 8 مناطق بدونيتسك بينها مدرسة وروضة أطفال ومركز تسوق ومتحف خلال 24 ساعة.

من جانبه، كشف المدعي العام الأوكراني عن مقتل 115 طفلاً وإصابة أكثر من 140 منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا.

في الوقت نفسه أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، أنه تم إسقاط مروحيتين في كييف وزابوروجيا وقتل نحو 60 جنديا وتدمير آليات مدرعة، مؤكدة إيقاف تقدم القوات الروسية نحو كييف وإجبارها على التراجع مسافة 70 كلم عن العاصمة.

وأكدت أن الجيش الأوكراني بدأ هجومًا مضادًا شمال غرب وغرب كييف لاسترجاع بلدات سيطر عليها الجيش الروسي.

وأشارت منظمة الأمم المتحدة، إلى أن 3.2 مليون أوكراني نزحوا عن بلادهم، مؤكدة أن واحدًا من بين كل 8 أوكرانيين نزح عن بلاده.

وأعلنت منظمة اليونيسف، أن 1.5 مليون طفل فروا من أوكرانيا فضلا عن عدد لا يمكن إحصاؤهم نزحوا داخليا منذ 24 فبراير الماضي.

مواد ذات صلة

أوكرانيا: مقتل 260 مدنيًا في خاركيف بينهم 14 طفلاً

أوكرانيا: مقتل 260 مدنيًا في خاركيف بينهم 14 طفلاً

الدفاع الأوكرانية: إسقاط 3 مروحيات روسية وإبادة فرقة إنزال مظلي هاجمت كييف

الدفاع الأوكرانية: إسقاط 3 مروحيات روسية وإبادة فرقة إنزال مظلي هاجمت كييف

ترامب: أرسلت الأسلحة لأوكرانيا و”بايدن” زودهم بالبطاطين

ترامب: أرسلت الأسلحة لأوكرانيا و”بايدن” زودهم بالبطاطين

“روسغرام” الروسي بديلاً لـ”إنستقرام”

“روسغرام” الروسي بديلاً لـ”إنستقرام”

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>