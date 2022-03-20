ارتفاع أرباح أرامكو إلى 412 مليار ريال خلال 2021.. وتوزيع 70 مليار للمساهمين

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أعلنت شركة الزیت العربیة السعودیة “أرامكو السعودیة”، تسجيل صافي ربح بعد الزكاة والضريبة بلغ 412 مليار ريال خلال السنة المالية المنتهية في 31-12-2021، مقابل تسجيلها أرباح بلغت 183 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام السابق، بارتفاع 124%.

وأوصى مجلس إدارة البشركة إلى الجمعية العامة غير العادية بتوزيع أسهم منح للمساهمين عبر رسملة 15,000,000,000 ريال من الأرباح المبقاة، وذلك بمنح سهم واحد لكل عشرة أسهم يملكها المساهمون.

كما أعلنت أرامكو عن توزیع أرباح نقدیة للمساھمین بقیمة 70.33 ملیار ﷼ ما يعادل 18.76 ملیار دولار أمریكي، عن الربع الرابع من عام 2021.