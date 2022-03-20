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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
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ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
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الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

تدشين البطاقة التعريفية لتسهيل الوصول للخدمات الإلكترونية بالمسجد الحرام

تدشين البطاقة التعريفية لتسهيل الوصول للخدمات الإلكترونية بالمسجد الحرام
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تواصل – واس:

دشنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة للغات والترجمة البطاقة التعريفية؛ لتسهيل الوصول إلى العديد من الخدمات الإلكترونية لبث ترجمة الخطب والدروس المباشرة والبرامج الإذاعية والكتب الصوتية عبر منصة منارة الحرمين.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للغات والترجمة أحمد بن مرزوق الجميعي أن البطاقة التعريفية تحتوي على خرائط تفاعلية لخدمة الإرشاد المكاني، مشيراً إلى أن الوكالة تحرص على تقديم كافة الخدمات وبأفضل الوسائل وأحدث التقنيات التي تعين قاصدي الحرمين الشريفين على تأدية عباداتهم بكل يسر وسهولة.

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