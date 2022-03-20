المرور يوجه نصائح للطلاب خلال تنقلاتهم بالحافلات المدرسية

تواصل – فريق التحرير:

أكدت الإدارة العامة للمرور، أن التزام الطلاب والطالبات بالجلوس في المقاعد المخصصة لهم بالحافلات المدرسية، يساهم في تعزيز السلامة لهم خلال رحلة الذهاب من وإلى المدرسة.

وأوضحت أنه من أجل سلامة الطلاب أثناء التنقل بالحافلات الدراسية عليهم اتباع عدة إجراءات:

1 – ابقى جالسًا طيلة الرحلة.

2 – قم بربط حزان الأمان في جميع الأوقات.

3 – عدم إخراح الرأس أو اليد من نافذة الحافلة.

4 – عدم الاندفاع لركون الحافلة قبل توقفها تمامًا.

5 – عدم عبور الشارع إلا بعد التاكد من مغادرة الحافلة وخلو الشارع.

يأتي هذا في الوقت الذي وجهت فيه وزارة التعليم، رسالة ترحيب بالطلاب والطالبات مع انطلاق الفصل الدراسي الثالث حضورياً في مختلف مناطق المملكة.

ورحبت وزارة التعليم بالطلاب والطالبات، وكافة منسوبي التعليم مع بداية الفصل الدراسي الثالث، سائلة الله التوفيق للجميع، ومتمنية لهم فصلًا دراسيًا مثريًا ونافعًا.

وفي وقت سابق أعلنت إدارات التعليم في المناطق والمحافظات أنها أنهت استعداداتها لانطلاق الفصل الدراسي الثالث من العام 1443 هـ بعودة حضورية كاملة، واستئناف للاصطفاف الصباحي والإذاعة المدرسية والأنشطة اللاصفية، وذلك بعد تمتّع الطلاب والطالبات في جميع المراحل التعليمية بإجازة نهاية الفصل الدراسي الثاني، التي استمرت أسبوعاً كاملاً، ضمن التقويم الدراسي الجديد الذي أعاد توزيع العام إلى ثلاثة فصول دراسية.