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أوكرانيا: مقتل 260 مدنيًا في خاركيف بينهم 14 طفلاً

أوكرانيا: مقتل 260 مدنيًا في خاركيف بينهم 14 طفلاً
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت السلطات الأوكرانية عن مقتل 260 مدنيًا على الأقل في معارك حول مدينة خاركيف منذ بدء الهجوم الروسي قبل نحو شهر تقريبا، وفقا للسلطات الأوكرانية.

وتابعت في تحديث ليل السبت إن هناك 14 طفلاً بين القتلى.

وتعتبر خاركيف ثاني أكبر مدينة استراتيجية من حيث المساحة والسكان، وتقع في شمال شرقي البلاد، وفي حال سقوطها فهذا يعني قدرة الجيش الروسي على عزل الشمال الشرقي لأوكرانيا، وسقوطها يعتبر فتح الممر الشمالي الشرقي أمام الجنود الروس، كما يعتبر مقدمة لسقوط العاصمة الأوكرانية كييف.

وتحاصر القوات الروسية المدينة الواقعة شمال شرقي أوكرانيا والتي كان يبلغ تعداد سكانها 1.5 مليون نسمة منذ اندلاع الحرب.

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