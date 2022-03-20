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“روسغرام” الروسي بديلاً لـ”إنستقرام”

“روسغرام” الروسي بديلاً لـ”إنستقرام”
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تواصل – فريق التحرير:

تستعد روسيا لإطلاق نسخة محلية من “إنستقرام” بعد حظر شركة “ميتا” بسبب سياساتها المتعلقة بالعملية العسكرية في أوكرانيا.

وسيطلق على البديل الروسي اسم Rossgram (روسغرام)، ومن المقرر إطلاقه في 28 مارس. وسيكون التطبيق متاحًا لمستخدمي “أندرويد” وIOS، وفقًا لرجل الأعمال الروسي، ألكسندر زوبوف، المتخصص في التسويق الرقمي.

وأعطى موقع الشركة على الويب امتيازات خاصة لأوائل المستخدمين، بحيث: “سيكون الوصول مفتوحا لكبار المدونين والشركاء، وسيتمكن المستخدمون العاديون من الوصول في أبريل 2022”.

ووفقًا لـ”روسيا اليوم” فمن المتوقع أن يكون لـ Rossgram جميع وظائف “إنستغرام”، بما في ذلك منشورات الصور والفيديو، والتواصل من خلال برنامج مراسلة داخلي، وترك التعليقات أسفل مشاركات الأشخاص الآخرين.

ومن الواضح أن منصة وسائل التواصل الاجتماعي ستوفر أدوات إضافية لتحقيق الدخل للمدونين من خلال المحتوى المدفوع وجمع الأموال وبرامج الإحالة.

وأعلنت روسيا قرارها بحظر “فيسبوك” و”إنستغرام” التابعة لشركة Meta في أراضي الاتحاد الروسي بعد أن اتهم مكتب المدعي العام الشركة الأمريكية بالتطرف لسماحها بدعوات للعنف ضد الجنود الروس على منصات Meta.

وقالت Meta إن القرار اتخذ لحماية الحق في حرية التعبير باعتباره “تعبيرًا عن الدفاع عن النفس ردا على غزو عسكري لبلادهم”. ووصفته الشركة بأنه قرار مؤقت اتخذ في ظروف استثنائية وغير مسبوقة. وأوضحت السياسة هذا الأسبوع بالقول إن الدعوات إلى العنف غير مسموح بها ضد “الروس بشكل عام”.

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