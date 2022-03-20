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ترامب: أرسلت الأسلحة لأوكرانيا و”بايدن” زودهم بالبطاطين

ترامب: أرسلت الأسلحة لأوكرانيا و”بايدن” زودهم بالبطاطين
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تواصل – فريق التحرير:

اتهم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خليفته جو بايدن بالفشل والخوف في إنهاء الصراع الدائر في أوكرانيا.

وقال في اجتماع حاشد لمؤيديه في فلوريدا: “ما يحدث هناك كارثة.. نحتاج إلى وقف هذا الجنون. يقول بايدن: لا ينبغي لنا الهجوم، فهذه قوة نووية. لا يجب أن نفعل هذا.. إنه خائف جدا”، وفقًا لـ”روسيا اليوم”.

وأشار ترامب إلى أنه لو كان هو رئيس أمريكا لما حدث مثل هذا الصراع في أوكرانيا: “لو كنت رئيسا لكم، لما حدث هذا أبدا.. تحدثنا كثيرا في السابق، ولم يكن (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) ليفعل ذلك أبدا. لقد رأى ضعف (واشنطن)، ورأى أشياء لم يرها من قبل. في بلدنا”.

وقارن ترامب ما أرسله هو لأوكرانيا وبين ما أرسله لهم أوباما وبايدن قائلاً: “أنا الشخص الذي أرسل لهم (إلى أوكرانيا) Javelins منذ وقت طويل جدًا (أنظمة صواريخ Javelin المضادة للدبابات).. لقد أرسلت إليهم مئات ومئات من Javelins، بينما أرسل أوباما وبايدن (الرئيس السابق ونائب رئيس الولايات المتحدة) لهم بطانيات”.

ويتواصل الغزو الروسي لأوكرانيا لليوم الخامس والعشرين على التوالي منذ بدايته في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، فيما تواجه روسيا عقوبات غير مسبوقة فرضتها عليها أمريكا ودول غربية كثيرة إثر هجومها على أوكرانيا

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