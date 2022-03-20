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بالفيديو والصور.. عودة الطابور الصباحي مع بداية الفصل الدراسي الثالث

بالفيديو والصور.. عودة الطابور الصباحي مع بداية الفصل الدراسي الثالث
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تواصل – فريق التحرير:

انتظم طلاب وطالبات مدارس التعليم العام بمناطق ومحافظات المملكة في أول يوم دراسي من الفصل الدراسي الثالث مع عودة الاصطفاف الصباحي، والإذاعة المدرسية.

ورصدت مقاطع فيديو عودة الطابور الصباحي في المدارس تزامناً مع  العودة الحضورية الكاملة في الفصل الدراسي الثالث.

الإجراءات الاحترازية

ووجهت الوزارة إدارات التعليم في المناطق والمحافظات بالالتزام بالإجراءات الاحترازية المعتمدة من وزارة الصحة و”وقاية”، وكشفت عن إجراءات جديدة، سيبدأ تطبيقها، اعتبارًا من اليوم الأحد؛ وهي:

إلغاء شرط التباعد بين الطلبة في الفصول الدراسية وفي أداء الصلاة والأنشطة الصفية واللاصفية، وعودة الطابور الصباحي، وإلغاء المجموعات (أ و ب)، وعودة الإذاعة المدرسية، وعودة المقصف، وعودة الأنشطة اللاصفية، وممارسة الرياضة البدنية.

نشاطات الفصل الدراسي الثالث:

وقالت الوزارة إن الفصل الدراسي الثالث ستستمر فيه بعض النشاطات ومنها:

-استمرار استخدام المنصات التعليمية المعتمدة في إعداد الدروس والواجبات والاختبارات واستثمار المحتوى التعليمي في منصة «مدرستي» وقنوات عين التعليمية ووسائل التعليم الرقمية.

-استمرار العمل بتنفيذ برنامج مهارات الطلاب والطالبات في المرحلة الابتدائية، وتفعيلها في الفصل الدراسي الثالث.

-استمرار اشتراط اكتمال التحصين لمن هم أكبر من 12 عامًا.

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