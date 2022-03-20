خبير طقس يتوقع: الاعتدال الربيعي اليوم وهذه أهم ظواهره المناخية

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توقع خبير الطقس د. عبد الله المسند، أن تتشكل اليوم السحب الممطرة على أجزاء من حائل والقصيم والمدينة ومكة والباحة وعسير، وغربي منطقة الرياض، ورفحاء وما حولها .

وأوضح عبر حسابه في “تويتر”، أن درجة الحرارة تبدأ في الارتفاع التدريجي حتى قبيل نهاية الأسبوع، ثم تبدأ في الانخفاض مجددًا وبشكل محدود.

وأكد أن اليوم الاعتدال الربيعي، ويحدث في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، حيث تتعامد الشمس على خط الاستواء ويبدأ فصل الربيع وفقاً لحركة الشمس الظاهرية، ويتساوى في مثل هذه الأيام الليل والنهار في كافة خطوط العرض تقريبًا.

وأضاف أن الشمس تشرق مع الشرق تمامًا 90 درجة، وتغرب مع الغرب تماماً270 درجة، وهو أول يوم من أيام فصل الربيع، وتكون المسافة بين الأرض والشمس عندئذ حوالي 148.9 مليون كم.

وبين أنه في السنوات الحالية يوافق دخول فصل الربيع شهر شعبان، وبعد حوالي 15 سنة قادمة سيأتي شهر شعبان في فصل الخريف.

وأشار إلى أن اليوم الأحد يوافق 17 من شهر شعبان و20 من شهر مارس و13 من نوء سعد السعود و 39 من العقارب و 1 من فصل الربيع وأهم مميزاته المناخية:

1 – اليوم يبدأ فصل الربيع وفقاً لحركة الشمس الظاهرية.

2 – اليوم الأخير في موسم العقارب وغداً هو بدأية الحميمين.

3 – اليوم 20 مارس وقالوا: “بعشرين آذار بيتساوى الليل و النهار”.