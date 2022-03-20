صور توثق آثار الهجمات العدائية لاستهداف المنشآت الاقتصادية والأعيان المدنية بجازان

تواصل – فريق التحرير:

نشر تحالف دعم الشرعية، مجموعة من الصور، توثق آثار الهجمات العدائية لاستهداف المنشآت الاقتصادية والأعيان المدنية في المنطقة الجنوبية.

وفي وقت سابق، أعلن تحالف دعم الشرعية، بقيادة المملكة، اعتراض صاروخ باليستي أطلق باتجاه مدينة جازان لاستهداف المدنيين

وأضاف التحالف “أن التصعيد الحوثي العدائي استخدمت فيه الصواريخ الباليستية والمسيّرات وصواريخ الكروز”، مضيفا “نرصد ونتابع طائرات مسيّرة بالأجواء تستهدف المنشآت الاقتصادية والمدنيين”.

وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أيضا أن هجوما عدائيا استهدف محطة كهرباء ظهران الجنوب، مضيفا أن التصعيد الحوثي باستهداف المنشآت الاقتصادية والمدنية مثابة الرد على الدعوة الخليجية.

وأكد تحالف دعم الشرعية، أن تصعيد الحوثيين بهجمات عدائية رفض لجهود ومبادرات السلام .

كذلك أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أنه تم اعتراض وتدمير 4 طائرات مسيّرة أطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية، مضيفا “أن هجوم عدائي استهدف محطة تحلية المياه بالشقيق ومنشأة أرامكو بجازان”، كما ندد التحالف بتصعيد المليشيا لهجمات عدائية تستهدف منشآت اقتصادية وأعيان مدنية.