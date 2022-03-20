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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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كيف تقرأ الرسائل المحذوفة على تطبيق واتساب؟

كيف تقرأ الرسائل المحذوفة على تطبيق واتساب؟
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تواصل- فريق التحرير:

كثيرا ما يحتاج مستخدمو تطبيق التواصل الشهير “واتساب”، قراءة ومعرفة الرسائل التي قد يتم حذفها دون قصد، أو معرفة تفاصيل الرسائل بعد حذفها بساعات أو أيام.

وفي حال كنت تستخدم جهاز أندرويد، فيمكن قراءة الرسائل المحذوفة من خلال فتح تطبيق الإعدادات على هاتفك. بعد ذلك، ابحث عن “سجل الإشعارات” وقم بتشغيله.

بعد ذلك يمكن فتح تطبيق الإعدادات مرة أخرى، والتوجه إلى سجل الإشعارات والنقر على “تم رفضه مؤخرًا” في أي وقت تريد معرفة الرسائل التي تم حذفها.

ويوضح خبراء التقنية أنه هذه الحيلة لا تعمل على آيفون لأنه لا يحتوي على ميزة سجل الإشعارات، ولكن هذا قد يتغير في المستقبل، وفقا لصحيفة “ميرور البريطانية”.

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