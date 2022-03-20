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بالفأس ورذاذ الفلفل.. هجوم على المصلين بمسجد في كندا

بالفأس ورذاذ الفلفل.. هجوم على المصلين بمسجد في كندا
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تواصل- وكالات:

شهد مسجد بإحدى ضواحي تورونتو بكندا، هجومًا عنصريًا طائفيًا من أحد الأشخاص على المصلين.

وفي التفاصيل، فقد هاجم رجل مسلح بفأس وعبوة رذاذ الفلفل المصلين في المسجد، ولقي الهجوم الذي لم يخلف ضحايا إدانة “شديدة” من رئيس الوزراء جاستن ترودو.

وقالت الشرطة المحلية في بيان إن الرجل البالغ 24 عاما والذي تم اعتقاله، دخل المسجد في مدينة ميسيساغا في أونتاريو شرق كندا ورشّ المصلين بالرذاذ الحارق قبل أن يسيطروا عليه.

وأوضحت أن مصلين أصيبوا بجروح طفيفة من الرذاذ الحارق المخصص لصد هجمات الدببة.

وقدرت الشرطة أن الهجوم “تصرف فردي”، مشيرة في الآن ذاته إلى أنه يمكن أن يكون “عملا معاديا للإسلام”.

من جانبه، ندد رئيس الوزراء جاستن ترودو عبر “تويتر” بالهجوم “المقلق للغاية”، وقال “أدين بشدة هذا العنف الذي لا مكان له في كندا”، مشيدا بـ”شجاعة” من كانوا في المسجد.

كما شجب العديد من السياسيين، بينهم رئيس بلدية تورنتو ورئيس وزراء المقاطعة، الهجوم على مكان للعبادة.

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