هل تناول الإسبرين ضروري بعد سن الأربعين؟ استشاري يجيب

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أوضح د. خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، أن تناول الإسبرين ليس ضرورياً بعد سن الأربعين.

وأجاب النمر على سؤال ورد فيه “هل صحيح يا دكتور إن الشخص حينما يدخل سن الأربعين يبدأ يأخذ الإسبرين؟

ورد د. خالد النمر، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر” بقوله : “الجواب .. لا”.

وقال النمر في تغريدة أخرى “إن تناول حبة اسبرين أثناء حدوث جلطة القلب الحادة يقلل نسبة الوفيات بنسبة 20%.