الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

صدمة في البحرين.. وفاة «محارب السرطان» بعد معاناة مع المرض

صدمة في البحرين.. وفاة «محارب السرطان» بعد معاناة مع المرض
0

تواصل- فريق التحرير:

حالة من الحزن والصدمة سيطرت على رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مملكة البحرين، إثر وفاة الشاب حسن الخيج الشهير بـ” محارب السرطان”، بعد رحلة طويلة مع المرض.

وتوفى الشاب “الخيج”  أثناء رحلة العلاج في أمريكا، من السرطان الذي أصيب به عام 2018 وهو نوع نادر من السرطان اسمه ( الساركوما العظيمة)، وخضع بسببه لجلسات علاج طويلة وعمليات جراحية دقيقة وصعبة.

ونعى نشطاء في البحرين الشاب الراحل عن عم 25 عامًا، داعين له بالرحمة والمغفرة وأن يكون مرضه شفيعًا له.

قصة مرض الشاب البحريني

وتصدَرت صور الخيج من داخل المستشفيات أثناء رحلة علاجه، مواقع التواصل الاجتماعي وتدوينات النشطاء الذين أبدوا مشاعر الحزن لوفاة الشاب في مقتبل العمر.

وعُرفت قصة الشاب حسن الخيج عقب تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي، ونشره عبر حسابه الشخصي في “أنستغرام”، جانبا من رحلته ومعاناته مع المرض، الذي سبق أن شُفي منه قبل أن يعود إليه مجددا.

اكتشاف المرض

وسبق أن كشف حسن عن تفاصيل مرضه وبداية اكتشافه عام 2018 بعد أشهر من التشخيص والفحص إثر ألم شديد في ركبته اليسرى، أفقده القدرة على المشي، ليتم تأكيد إصابته بمرض (الساركوما العظمية)، وينتقل آنذاك للعلاج في تركيا؛ لعدم توفر العلاج في البحرين.

واستمر العلاج حينها 8 أشهر، حيث أُعلن شفاؤه من المرض كليا، قبل أن يعاوده المرض مجددا مطلع عام 2020، حيث أصابه السرطان في العمود الفقري والفخذ، وخضع حينها لعلاج كيماوي وإشعاعي حتى شُفي منه.

عودة للمرض

ثم أصيب مجددا بـ 8 أورام أخرى في الرئتين، وخضع على إثر هذه الأورام للعلاج في أحد مستشفيات أمريكا حتى توفي.

أول علاج مناعي جديد

يذكر أن الراحل هو أول مريض ساركوما في العالم تلقى علاجا مناعيا جديدا للسرطان، حيث تلقى الجرعة الأولى منه مطلع عام 2021، وهو علاج طوَره العالم الأمريكي جيمس أليسون الحاصل على جائزة نوبل للطب عام 2018، لاكتشافاته التي أدت إلى تحقيق تقدم في علاج السرطان.

حملات تبرع

وسبق أن أطلق نشطاء وأصدقاء لحسن وجمعيات خيرية في السنوات الماضية، حملات عبر مواقع التواصل؛ لمساندة الشاب في رحلة علاجه المكلفة، والتي لاقت تفاعلا رسميا من قبل ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، الذي أصدر في نوفمبر2020 أمرا بالتكفُل بعلاج الشاب الراحل.

 

مواد ذات صلة

طبيب يكشف عن الفئة الأكثر إصابة بسرطان القولون

طبيب يكشف عن الفئة الأكثر إصابة بسرطان القولون

الصحة: 6 أعراض أولية لأكثر السرطانات انتشارًا بين الرجال

الصحة: 6 أعراض أولية لأكثر السرطانات انتشارًا بين الرجال

العراق.. وفاة الشريف علي بن الحسين في الأردن والكشف عن سبب الوفاة

العراق.. وفاة الشريف علي بن الحسين في الأردن والكشف عن سبب الوفاة

وفاة المرأة الأوكرانية الحامل صاحبة أشهر صورة في وسائل الإعلام

وفاة المرأة الأوكرانية الحامل صاحبة أشهر صورة في وسائل الإعلام

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة