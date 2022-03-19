صدمة في البحرين.. وفاة «محارب السرطان» بعد معاناة مع المرض

تواصل- فريق التحرير:

حالة من الحزن والصدمة سيطرت على رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مملكة البحرين، إثر وفاة الشاب حسن الخيج الشهير بـ” محارب السرطان”، بعد رحلة طويلة مع المرض.

وتوفى الشاب “الخيج” أثناء رحلة العلاج في أمريكا، من السرطان الذي أصيب به عام 2018 وهو نوع نادر من السرطان اسمه ( الساركوما العظيمة)، وخضع بسببه لجلسات علاج طويلة وعمليات جراحية دقيقة وصعبة.

ونعى نشطاء في البحرين الشاب الراحل عن عم 25 عامًا، داعين له بالرحمة والمغفرة وأن يكون مرضه شفيعًا له.

قصة مرض الشاب البحريني

وتصدَرت صور الخيج من داخل المستشفيات أثناء رحلة علاجه، مواقع التواصل الاجتماعي وتدوينات النشطاء الذين أبدوا مشاعر الحزن لوفاة الشاب في مقتبل العمر.

وعُرفت قصة الشاب حسن الخيج عقب تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي، ونشره عبر حسابه الشخصي في “أنستغرام”، جانبا من رحلته ومعاناته مع المرض، الذي سبق أن شُفي منه قبل أن يعود إليه مجددا.

اكتشاف المرض

وسبق أن كشف حسن عن تفاصيل مرضه وبداية اكتشافه عام 2018 بعد أشهر من التشخيص والفحص إثر ألم شديد في ركبته اليسرى، أفقده القدرة على المشي، ليتم تأكيد إصابته بمرض (الساركوما العظمية)، وينتقل آنذاك للعلاج في تركيا؛ لعدم توفر العلاج في البحرين.

واستمر العلاج حينها 8 أشهر، حيث أُعلن شفاؤه من المرض كليا، قبل أن يعاوده المرض مجددا مطلع عام 2020، حيث أصابه السرطان في العمود الفقري والفخذ، وخضع حينها لعلاج كيماوي وإشعاعي حتى شُفي منه.

عودة للمرض

ثم أصيب مجددا بـ 8 أورام أخرى في الرئتين، وخضع على إثر هذه الأورام للعلاج في أحد مستشفيات أمريكا حتى توفي.

أول علاج مناعي جديد

يذكر أن الراحل هو أول مريض ساركوما في العالم تلقى علاجا مناعيا جديدا للسرطان، حيث تلقى الجرعة الأولى منه مطلع عام 2021، وهو علاج طوَره العالم الأمريكي جيمس أليسون الحاصل على جائزة نوبل للطب عام 2018، لاكتشافاته التي أدت إلى تحقيق تقدم في علاج السرطان.

حملات تبرع

وسبق أن أطلق نشطاء وأصدقاء لحسن وجمعيات خيرية في السنوات الماضية، حملات عبر مواقع التواصل؛ لمساندة الشاب في رحلة علاجه المكلفة، والتي لاقت تفاعلا رسميا من قبل ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، الذي أصدر في نوفمبر2020 أمرا بالتكفُل بعلاج الشاب الراحل.