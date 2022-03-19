التحالف: هجوم عدائي استهدف محطة كهرباء ظهران الجنوب و«تحلية الشقيق» ومنشأة أرامكو بجازان (فيديو وصور)

تواصل – فريق التحرير:

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة، أن هجوما عدائيا استهدف محطة كهرباء ظهران الجنوب .

وأضاف التحالف أن التصعيد الحوثي باستهداف المنشآت الاقتصاديه والمدنيه مثابة الرد على الدعوة الخليجيه .

وأكد التحالف أن تصعيد الحوثيين بهجمات عدائية رفض لجهود ومبادرات السلام .

وفي وقت سابق، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أنه تم اعتراض وتدمير 4 طائرات مسيّرة أطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية

وأضاف التحالف، أن هجوم عدائي استهدف محطة تحلية المياه بالشقيق ومنشأة أرامكو بجازان.

وندد التحالف بتصعيد المليشيا لهجمات عدائية تستهدف منشآت اقتصادية وأعيان مدنية.

ونشر التحالف مجموعة من الصور ومقطع فيديو وثق من خلالها الأضرار التي خلفها الهجوم العدائي باتجاه المنطقة الجنوبية.