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حالة نادرة عالميًا.. ولادة طفل يمني بعين واحدة (صور)

حالة نادرة عالميًا.. ولادة طفل يمني بعين واحدة (صور)
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تواصل- فريق التحرير:

شهدت مدينة رداع بمحافظة البيضاء وسط اليمن، ولادة طفل بحالة غريبة ونادرة حيّرت الجميع، حيث ولد بعين واحدة.

ونقلت قناة العربية، عن مصدر طبي، أن الرضيع ولد في مستشفى “الهلال الطبي”، ولديه تجويف عيني واحد وعصب بصري واحد، مشيراً إلى أنه توفي بعد ساعات من نقله للحاضنة.

وقال الإعلامي اليمني كريم زارعي، الذي نشر صورة الطفل المولود، بأن هذه الحاله نادرة جدا حول العالم.

وأضاف أن “العالم شهد 6 حالات فقط منذ ما يقرب من 5 قرون، وسميت بـ”ولادة أطفال ذوي العين الواحدة”.

وأوضح  أن أول حالة مماثلة سُجلَت عام 1665″، مضيفا “وها نحن الآن نشهد حالة جديدة في اليمن”.

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