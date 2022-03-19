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يخرج كفّارة اليمين عبر الجمعيات الخيرية.. ما صحة ذلك؟

يخرج كفّارة اليمين عبر الجمعيات الخيرية.. ما صحة ذلك؟
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تواصل- فريق التحرير:

أوضح الشيخ الدكتور سعد الخثلان الأستاذ بكلية الشريعة في جامعة الإمام، حكم إخراج كفّارة اليمين عبر الجمعيات الخيريّة؟

وأضاف الشيخ الخثلان أنها طالما كانت الجمعيات موثوقة فلا بأس بإخراج كفارة اليمين عبر هذه الجمعيات.

وأوضح أنه ينبغي أن يوضح للجمعية أن ما تم إخراجه هو لكفارة اليمين، أو يكون الجمعية مخصصة حسابا لها لكفارة اليمين، منوها الشيخ الخثلان أن الكثير من الجمعيات لا يوجد بها حساب لكفارات اليمين.

كما أشار إلى أنه يجب أن تتصل بهم وتخبرهم بأن ما وصل إليهم هو ” كفارة يمين”، حتى يتسنى لهم أن يشتروا طعاما ويوزعوه على عشرة مساكين.

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