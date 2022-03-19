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هل اقتربت الأزمة من نهايتها؟ حديث عن مفاوضات روسية أمريكية مباشرة

هل اقتربت الأزمة من نهايتها؟ حديث عن مفاوضات روسية أمريكية مباشرة
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تواصل ـ فريق التحرير:

في الوقت الذي اعتبر محللون أن المفاوضات بين موسكو وكييف لن تثمر عن شيء، وذلك بعد إخفاق أربع جولات من المفاوضات بينهما.

يرى آخرون أن مفتاح الحل للأزمة العالمية يكمن في مفاوضات مباشرة بين الولايات المتحدة وروسيا والعودة لاجتماعات “الضمانات الأمنية” بمشاركة حلف الأطلسي.

وطبقا لـ “سكاي نيوز” يقول آميد شكري، مستشار مركز “تحليلات دول الخليج: “إن مفتاح حل الأزمة يكمن في مفاوضات مباشرة بين أمريكا وروسيا، فما حدث وقع بعد فشل محادثات الضمانات الأمنية التي طلبتها موسكو من الناتو وواشنطن”.

من جانبه توقع الأكاديمي المختص بالشأن الدولي، طارق فهمي، أن تشهد الفترة المقبلة مباحثات مباشرة مع موسكو بصرف النظر عن الحرب الكلامية بين الجانبين.

وأشار فهمي إلى أن الولايات المتحدة باتت على يقين أن المسار التفاوضي لا يحتاج لأطراف أو وكلاء وإنما هو أمر مباشر بين الجانب الأمريكي والروسي وبعدهما قليلا الصين.

وأضاف فهمي، أن “الجانب الأميركي اكتشف أن تعويله على الأطراف الإقليمية لم يؤدِ إلى أي شيء سواء رومانيا أو بولندا أو دول الحلف فرنسا وألمانيا”.

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