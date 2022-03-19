بماذا أجاب «الفوزان» عن حكم الاحتفال بما يسمى عيد الأم؟

تواصل ـ فريق التحرير:

ينشغل البعض كل عام في مثل هذا التوقيت من السنة، شهر مارس تحديدا، بالجدل والحوار حول مشروعية أو حرمة الاحتفال بما يسمونه “عيد الأم”.

وفي سؤال وجه للشيخ الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، يقول السائل ما حكم الاحتفال بما يسمى عيد الأم؟

وأجاب الشيخ الفوزان بالقول القاطع في هذه المسألة: “لا يجوز هذا الاحتفال، فليس للمسلمين عيد إلا عيدين فقط، عيد الفطر وعيد الأضحى؛ وكل عيد منهما يأت بعد أداء ركن من أركان الإسلام، فعيد الفطر بعد أداء ركن الصيام، وعيد الأضحى بعد أداء ركن الحج”.

وأضاف الفوزان: “فليس للمسلمين غير هذين العيدين، وبعدهما لا يوجد أعياد لا للأمهات ولا للآباء، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم، ما في عيد لمولده؛ فهذه بدعة، فإذا كان لا يحتفل بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف يحتفل بأي أحد بعد ذلك!”.