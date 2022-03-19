الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«الصحة» توجه 4 نصائح مهمة للطلاب مع العودة الحضورية.. غدًا

«الصحة» توجه 4 نصائح مهمة للطلاب مع العودة الحضورية.. غدًا
0

تواصل – فريق التحرير:

وجهت وزارة الصحة، 4 نصائح مهمة للطلاب والطالبات، بالتزامن مع العودة الحضورية غدًا الأحد، مع بداية الفصل الدراسي الثالث لجميع المراحل الدراسية بمختلف مناطق المملكة.

وقالت الوزارة، في تغريدة عبر حسابها  في “تويتر”: “غدًا تعيد المدارس فتح أبوابها، وتعود كليًا الدراسة الحضورية، سعيدين بعودتكم لمقاعد دراستكم، أنتم أبطال الوعي والالتزام بالإجراءات الوقائية”.

ونصحت الصحة بما يلي للوقاية من فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”:

– يجب الالتزام بارتداء الكمامة داخل الأماكن المغلقة.

– يجب اتباع آداب العطس والسعال، كاستخدام المناديل الورقية والتخلص منها بأسرع وقت ممكن، واستخدام المرفق عن طريق ثني الذراع.

– من المهم جدا غسل الأيدي وتطهيرها بالماء والصابون أو المطهور الكحولي، مع تجنب لمس العينين والأنف والفم قبل غسل اليدين والاهتمام بالنظافة الشخصية.

– يجب التأكد من وجود تهوية جيدة داخل الأماكن المغلقة.

 

الصورة

مواد ذات صلة

«التعليم» توجه رسالة للطلاب والطالبات مع بداية الفصل الثالث حضوريًا.. غدا

«التعليم» توجه رسالة للطلاب والطالبات مع بداية الفصل الثالث حضوريًا.. غدا

وزارة التعليم تتصدر ترند المملكة قبل ساعات من بدء العودة الحضورية بتعليمات جديدة

وزارة التعليم تتصدر ترند المملكة قبل ساعات من بدء العودة الحضورية بتعليمات جديدة

بالصور.. إدارات التعليم تنهي استعداداتها لانطلاق الفصل الدراسي الثالث بعودة حضورية كاملة

بالصور.. إدارات التعليم تنهي استعداداتها لانطلاق الفصل الدراسي الثالث بعودة حضورية كاملة

الصحة: 4 نصائح لتقليل استهلاك الملح في الطعام

الصحة: 4 نصائح لتقليل استهلاك الملح في الطعام

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>