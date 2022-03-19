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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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حدث في مثل هذا اليوم.. 16 شعبان

حدث في مثل هذا اليوم.. 16 شعبان
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تواصل – فريق التحرير:

يصادف اليوم 16 شعبان، العديد من الأحداث التاريخية، وفي هذه الفقرة تسلط “تواصل” الضوء على أبرز هذه الأحداث

13هـ

انتهاء معركة القادسية

في مثل هذا اليوم من سنة 13 هـ الموافق 19 نوفمبر 636م ، انتهاء معركة القادسية أحد أعظم معارك الفتوحات الإسلامية لبلاد فارس، قيادة «سعد بن أبي وقاص» وقاد الإمبراطورية الفارسية «رستم فرخزاد»، انتصر المسلمون وقتل رستم.

1379 هـ

فرنسا تقوم بأول تفجير نووي لها، في الجزائر التي كانت تحتلها لتتجنب أي أضرار يمكن أن تنجم عنها

في مثل هذا اليوم من سنة 1379هـ الموافق 13 فبراير 1960م، فرنسا تقوم بأول تفجير نووي لها، وقد اختارت الجزائر التي كانت تحتلها مكانًا لإجراء التجربة وذلك كي تتجنب أي أضرار يمكن أن تنجم عنها.

قامت فرنسا بأول تفجير نووي لها، واختارت الجزائر التي كانت تحتلها مكانًا لإجراء التجربة وذلك كي تتجنب أي أضرار يمكن أن تنجم عنها.

ووقع الانفجار في منطقة «رقان» والذي سمي «اليربوع الأزرق» بالجنوب الجزائري، وقد بلغت قوة التفجير النووي أربع أضعاف قوة قنبلة هيروشيما التي أطلقتها أمريكا على اليابان؛ ودخلت فرنسا «نادي الدول النووية».

واستمرت فرنسا في إجراء تجاربها النووية في الجزائر بعد الاستقلال ورغم احتجاجات الحكومة الجزائرية المؤقتة.

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