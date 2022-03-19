بالفيديو.. ظهور عقرب نادر في جبل سواج بالقصيم

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق ظهور نوع من العقارب النادرة في جبل سواج بمنطقة عسير.

وقال أحد المواطنين، والذي نشر المقطع عبر حسابه في “تويتر”: “هذا النوع من العقارب، أول مرة أراه هذا اليوم في جبل سواج، فمن له خبرة يدلي دلوه”، في إشارة إلى نوعه ومدى خطورته.

يذكر أن جبل سواج يعد هو أحد الجبال الشهيرة بمنطقة القصيم، وشبه الجزيرة العربية وأحد جبال حمى ضرية الذي يقع في الجهة الجنوبية الغربية من محافظة الرس.

ويحتوي جبل سواج، على رسومات تعود إلى العصر الثمودي، ويجاور قرية الشبيكية التي تسمى قديماً “التناءة” بالإضافة إلى مجموعة من الهجر والجبال المشهورة في القصيم.