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«الأرصاد» تحذر من تدني في مدى الرؤية على منطقة «عسير»

«الأرصاد» تحذر من تدني في مدى الرؤية على منطقة «عسير»
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تواصل ـ فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم السبت، تنبيها بشأن حالة الطقس على منطقة عسير خلال الساعات القليلة المقبلة.

وتوقع المركز، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، بمشيئة الله، استمرار حالة الرياح النشطة والسحب الرعدية، مع تأثيرات مصاحبة عبارة عن نشاط في الرياح السطحية، وتدني في مدى الرؤية، وتشمل الحالة منطقة عسير (أبها ـ أحد رفيدة ـ الحرجة ـ العرين ـ النماص ـ خميس مشيط ـ تنومة ـ بلقرن ـ طريب ـ عبيده ـ ظهران الجنوب).

كما توقع المركز الوطني للأرصاد، أن تنتهي الحالة الجوية بمشيئة الله في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم السبت.

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