الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

السبب شائع.. استشاري يكشف السرطان الأكثر انتشارًا بالمملكة

السبب شائع.. استشاري يكشف السرطان الأكثر انتشارًا بالمملكة
0

تواصل- فريق التحرير:

كشف عماد الجحدلي، استشاري أمراض الجهاز الهضمي، عن واحد من أكثر السرطانات انتشارًا في المملكة.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية على قناة “الإخبارية”، أن سرطان القولون يعد ثاني الأمراض الأكثر شيوعا في المملكة.

وأشار إلى أن الوجبات السريعة تزيد فرص الإصابة بهذا السرطان، حسب إحصائية السجل الوطني السعودي في 2013.

وأضاف: يحتل سرطان القولون المركز الأول في الوفيات بسبب السرطانات، والسبب الرئيسي لحدوثه هو تكون اللحميات والتشوهات الجينية داخل جدران القولون مع تقدم العمر أو زيادة الفرصة داخل بعض العوائل ذات الخطورة العالية بما يؤدي لتكون كتل ورمية تؤدي إلى السرطان.

وتابع : العامل الرئيسي هو التقدم في العمر وعلى حسب الدراسات فإن الأشخاص الأكثر من 45 عاما هم الأكثر عرضة للإصابة وتكون النتوءات واللحميات داخل القولون .

واستكمل : والسبب الثاني هو زيادة السمنة أو البدانة والوجبات السريعة وهذه كلها تؤدي لتغيرات داخل جدران القولون .

مواد ذات صلة

إنجاز جديد..  المملكة تفوز برئاسة مجلس إدارة معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية

إنجاز جديد..  المملكة تفوز برئاسة مجلس إدارة معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية

طبيب يكشف عن الفئة الأكثر إصابة بسرطان القولون

طبيب يكشف عن الفئة الأكثر إصابة بسرطان القولون

مذكرة تفاهم بين المملكة ومصر في مجال مكافحة الإرهاب وغسل الأموال

مذكرة تفاهم بين المملكة ومصر في مجال مكافحة الإرهاب وغسل الأموال

المسند: الموجة الباردة تتوغل بالمملكة والصفر المئوي حاضر بالمنطقة الشمالية

المسند: الموجة الباردة تتوغل بالمملكة والصفر المئوي حاضر بالمنطقة الشمالية

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة