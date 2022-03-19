ميقاتي يهاتف وزير الخارجية الكويتي عن العلاقات اللبنانية – الخليجية.. وهذا رده!

تواصل- فريق التحرير:

في تطورات عودة العلاقات اللبنانية لسابق عهدها مع دول الخليج، أفادت رئاسة الوزراء اللبنانية أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، أجرى اتصالا بوزير خارجية دولة الكويت الشيخ أحمد الناصر.

وبحسب ما ذكرته القبس الكويتية، فقد جرى خلال الاتصال، البحث في العلاقات اللبنانية- الكويتية والمسعى الكويتي لإعادة العلاقات اللبنانية- الخليجية إلى سيرتها الأولى .

وأبدى الشيخ أحمد الناصر ارتياحه إلى الخطوات التي تقوم بها الحكومة اللبنانية لتصويب مسار العلاقات بين لبنان ودول الخليج.

كما تمنى في خلال الاتصال أن تعود العلاقات إلى طبيعتها قريبا، بحسب ما جاء في صفحة رئاسة الوزراء اللبنانية على تويتر.

وقد وجّه ميقاتي شكره لدولة الكويت على وقوفها الدائم الى جانب لبنان ومساندته خصوصا في الأوقات الصعبة، منوهاً بالمساعي الطيبة التي يبذلها وزير خارجية الكويت لإعادة العلاقات اللبنانية- الخليجية إلى طبيعتها في الوقت القريب.