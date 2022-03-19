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دولة عربية تعلن رفع أسعار الوقود للمرة الثانية في نفس الشهر

دولة عربية تعلن رفع أسعار الوقود للمرة الثانية في نفس الشهر
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تواصل- فريق التحرير:

أفادت وكالة رويترز اليوم السبت، أن السودان رفع أسعار الوقود للمرة الثانية هذا الشهر.

وقالت إن سعر البنزين ارتفع إلى 672 جنيها (1.51 دولار) للتر من 542 جنيها، وفقا لأسعار معلنة في محطة وقود بالعاصمة.

وكانت أعلنت السلطات السودانية ثالث زيادة في التاسع من مارس بعد زيادتين متتالتين في شهر فبراير.

وكانت حددت محطات التوزيع 547 جنيها (نحو دولار واحد) للتر البنزين مقارنة مع 408 جنيها في الخامس من فبراير و420 جنيها في العشرين من الشهر نفسه ليبلغ حجم الزيادة 30 في المئة.

وتأتي الزيادة وسط مصاعب اقتصادية كبيرة تعاني منها البلاد أدت إلى انهيار ملحوظ في سعر صرف العملة المحلية.

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