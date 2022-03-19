مشهد مرعب غير متوقع.. فيديو لانفجار سيارة بمحطة وقود والسبب غامض

تواصل ـ فريق التحرير:

في مشهد مرعب فاجأ الجميع، انفجرت سيارة داخل محطة للتزود بالوقود في البرازيل، حيث تحولت السيارة في لحظة إلى كتلة من الحطام.

وفي مقطع فيديو مروع تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي؛ ظهر فيه سائق السيارة في محطة الوقود أثناء تزويد سيارته الفولكس بالوقود، وبجانبه أحد العمال في المحطة، وفجأة انفجرت السيارة دون أي سابق إنذار.

ويظهر في الفيديو كيف تحولت السيارة في لحظة إلى كتلة من الحطام، خاصة الجزء الخلفي منها؛ حيث وثقت كاميرات المراقبة لحظة انفجار سيارة بشكل غريب وغامض في ذات الوقت.