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البرلمان العربي يرحب بقرار الاتحاد الأوروبي إدراج مليشيا الحوثي على القائمة السوداء

البرلمان العربي يرحب بقرار الاتحاد الأوروبي إدراج مليشيا الحوثي على القائمة السوداء
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تواصل- واس:

رحب البرلمان العربي بقرار الاتحاد الأوروبي بتعديل لائحة الاتحاد بإدراج مليشيا الحوثي الإرهابية على القائمة السوداء ضمن الجماعات الخاضعة للعقوبات، وذلك بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2624؛ والذي يتعين على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تنفيذه بموجب ميثاق المنظمة، وهو القرار الذي صنّف مليشيا الحوثي للمرة الأولى كجماعة إرهابية.
وأكد البرلمان العربي، في بيان له اليوم، أن القرار يعد دعماً للشرعية اليمنية، وخطوة جديدة ومهمة لوضع حد للأعمال ‏الإرهابية التي تقوم بها مليشيا الحوثي الانقلابية، والانتهاكات الإنسانية وجرائم الحرب التي تقوم بها بحق المدنيين الأبرياء ‏من أبناء الشعب اليمني، فضلًا عن استهدافها للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة بالطائرات المسيرة ‏المفخخة، وكذلك تهديدها المباشر لأمن الملاحة الدولية في منطقة البحر الأحمر.
ودعا البرلمان العربي دول العالم المختلفة إلى البناء على هذه الخطوة، لوقف الجرائم المستمرة التي تقوم بها مليشيا الحوثي الإرهابية، مجددًا موقفه الثابت ودعمه الدائم لكافة الجهود العربية والدولية ‏بهدف التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة اليمنية، استنادًا إلى المرجعيات الثلاث وهي مبادرة مجلس التعاون ‏الخليجي وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وبخاصة القرار رقم ‏‏2216.

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