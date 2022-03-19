الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

شاهد.. أول دولة خليجية تستقبل بشار الأسد

شاهد.. أول دولة خليجية تستقبل بشار الأسد
0

تواصل- فريق التحرير:

بعد قطيعة دامت لسنوات منذ انطلاق شرارة الثورة في سوريا عام 2011، استقبل ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بشار الأسد.

وتعد هذه أول زيارة للأسد إلى دولة عربية وخليجية منذ اندلاع الأحداث في سوريا.

ونقلت “العربية” عن مستشار الرئيس الإماراتي، تأكيده على أن: زيارة الأسد تنطلق من التوجه لتكريس الدور العربي في الملف السوري.

وجرى اللقاء في قصر الشاطئ، حيث أعرب ولي عهد أبوظبي عن أمنياته بأن تكون “هذه الزيارة فاتحة خير وسلام واستقرار لسوريا الشقيقة والمنطقة جمعاء”، حسب قوله.

كما استقبل رئيس مجلس الوزراء الإماراتي نائب رئيس الدولة حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بشار الأسد في دبي.

ونشر المكتب الإعلامي لحكومة دبي صورا من استقبال الشيخ محمد بن راشد للأسد بحضور عدد من المسؤولين الإماراتيين والسوريين.

الصورة

الصورة

الصورة

 

مواد ذات صلة

مفاجأة بشأن هوية عناصر مرتزقة تجندهم روسيا للسيطرة على مدن أوكرانيا

مفاجأة بشأن هوية عناصر مرتزقة تجندهم روسيا للسيطرة على مدن أوكرانيا

أول دولة خليجية تعلن إرسال مساعدات بـ 5 ملايين دولار إلى أوكرانيا

أول دولة خليجية تعلن إرسال مساعدات بـ 5 ملايين دولار إلى أوكرانيا

تحذير عاجل من أمريكا لمواطنيها بعدم السفر إلى الإمارات

تحذير عاجل من أمريكا لمواطنيها بعدم السفر إلى الإمارات

الإمارات تُعلن تدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما مليشيا الحوثي باتجاه أبوظبي

الإمارات تُعلن تدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما مليشيا الحوثي باتجاه أبوظبي

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة