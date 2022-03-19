شاهد.. أول دولة خليجية تستقبل بشار الأسد

تواصل- فريق التحرير:

بعد قطيعة دامت لسنوات منذ انطلاق شرارة الثورة في سوريا عام 2011، استقبل ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بشار الأسد.

وتعد هذه أول زيارة للأسد إلى دولة عربية وخليجية منذ اندلاع الأحداث في سوريا.

ونقلت “العربية” عن مستشار الرئيس الإماراتي، تأكيده على أن: زيارة الأسد تنطلق من التوجه لتكريس الدور العربي في الملف السوري.

وجرى اللقاء في قصر الشاطئ، حيث أعرب ولي عهد أبوظبي عن أمنياته بأن تكون “هذه الزيارة فاتحة خير وسلام واستقرار لسوريا الشقيقة والمنطقة جمعاء”، حسب قوله.

كما استقبل رئيس مجلس الوزراء الإماراتي نائب رئيس الدولة حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بشار الأسد في دبي.

ونشر المكتب الإعلامي لحكومة دبي صورا من استقبال الشيخ محمد بن راشد للأسد بحضور عدد من المسؤولين الإماراتيين والسوريين.