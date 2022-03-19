اقتداءً بالنبي ﷺ.. ماذا ينبغي على المعلّم فعله لكي يفهم طلابه؟

تواصل- فريق التحرير:

يلجأ الكثير من المعلّمين إلى تكرار المعلومة لكي يتم وصولها إلى الطلاب، فماذا ينبغي عليه أن يردده من المرات كحد أقصى لكي تصل لمن لا يفهمها؟

وحول هذه المسألة أجاب الشيخ د. عبدالكريم بن عبدالله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا قائلا : ” كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيد الكلمة ثلاثًا لتعقل عنه”.

وأضاف أنه لا شك أن الناس يتفاوتون في الفهم، وعلى المعلم أن يلاحظ أوساط الناس، فلا يكتفي بذكر الكلمة مرة واحدة اكتفاءً بفهم النابهين، ولا يكرر كذلك عشرات المرات لكي يفهم أغبى الناس، بل يتوسط.

وأوضح الشيخ الخضير أيضا أن تكرارها ثلاثا فيه توسط، وهذا هديه صلى الله عليه وسلم.