شاهد.. لاعب شهير في «أرسنال» يعلن اعتناقه للإسلام

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أعلن لاعب نادي إرسنال الإنجليزي توماس بارتي، اعتناقه الدين الإسلامي الحنيف.

ونشرت صفحة “مأذون شرعي معتمد في لندن” عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، صورًا من اعتناق اللاعب الإسلام حاملًا مصحفا، وهو برفقة المأذون الشرعي في لندن.

وعلقت الصفحة على دخول توماس بارتي صاحب الـ 28 عامًا، بالقول:” الحمد لله الذى يهدى من يشاء اسلم لله تعالى فى مكتبنا لاعب أرسنال الدولى البريطانى اللاعب البشوش الخلوق : توماس بارتى، ولله وحده المنة والفضل نشأل ألله تعالى أن يثبته على الاسلام”.

وظهر بارتي في الصور ممسكا بالمصحف رفقة أحد الدعاة، الذي يعمل مأذونا شرعيا معتمدا في لندن.