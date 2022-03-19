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الأرصاد يتوقع سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على 4 مناطق

الأرصاد يتوقع سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على 4 مناطق
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تواصل- فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، توقعاته عن حالة الطقس لهذا اليوم السبت – بمشيئة الله تعالى – .

وأوضح في تقريره، أن السماء ستكون غائمة جزيئا تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسيرو جازان.

وأضاف: في حين يستمر تأثير العوالق الترابية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من منطقتي نجران والرياض.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة على الجزئي الشمالي والأوسط.

وتابع: وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي.

كما نبه أن حالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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